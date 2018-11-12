Десятки стран и компаний договорились активизировать борьбу с киберпреступностью

Представители нескольких десятков стран и более 150 компаний в понедельник договорились, что активизируют борьбу с преступностью в киберпространстве, в том числе с вмешательством в выборы, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Предложенный Францией документ под названием "Париж призывает к доверию и безопасности в киберпространстве" подписали 50 государств, в том числе страны-члены ЕС, Япония и Канада.
Однако, как отмечает АП, среди подписантов нет США, России и Китая.
Такие крупные компании, как Facebook, Google и Microsoft, подписали документ.
Документ предусматривает совместную работу сторон по предотвращению "вредоносной деятельности" в киберпространстве. В частности, речь идет о борьбе с вмешательством в выборы, пропагандой ненависти, а также кражей коммерческих тайн.
"Мы подтверждаем свою поддержку открытому, безопасному, стабильному, доступному и мирном киберпространству, которое стало неотъемлемым компонентом в социальной, экономической, культурной и политической сфере жизни", - говорится в этом документе, опубликованном МИД Франции.
В нем также подчеркивается, что стороны, подписавшие его, "приветствуют сотрудничество между правительствами, бизнесом и гражданским обществом в том, что касается создания новых стандартов в области кибербезопасности, которые позволяют улучшать защиту в киберпространстве".
Активные действия по продвижению этой инициативы предпринимал президент Франции Эмманюэль Макрон, подчеркивает АП.
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