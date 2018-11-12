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Макроэкономика 12.11.2018 21:26

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара до максимума за 1,5 года

Золото дешевеет в ходе торгов в понедельник из-за укрепления курса доллара, что является негативным фактором для сырьевых товаров, включая драгметаллы.

Декабрьские контракты на нью-йоркской бирже Comex снизились в цене к 21:03 на 0,34% - до $1204,4 за тройскую унцию. На прошлой неделе золото упало на 2%.

Индекс ICE Dollar Index, отслеживающий курс доллара к шести основным мировым валютам, в ходе торгов поднимается на 0,5%. Ранее он обновил максимальный уровень с июня 2017 года на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

"Падение золота происходит на фоне ралли доллара, а значит, дело не в стремлении инвесторов уйти в защитные активы", - заявил глава отдела рыночных исследований в FXTM Джамил Ахмад.

Серебро в понедельник дешевеет на 0,85%, платина - на 0,6%, палладий - на 0,7%.

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Тэги: ЗОЛОТО, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]