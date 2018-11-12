Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара до максимума за 1,5 года

Золото дешевеет в ходе торгов в понедельник из-за укрепления курса доллара, что является негативным фактором для сырьевых товаров, включая драгметаллы.
Декабрьские контракты на нью-йоркской бирже Comex снизились в цене к 21:03 на 0,34% - до $1204,4 за тройскую унцию. На прошлой неделе золото упало на 2%.
Индекс ICE Dollar Index, отслеживающий курс доллара к шести основным мировым валютам, в ходе торгов поднимается на 0,5%. Ранее он обновил максимальный уровень с июня 2017 года на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.
"Падение золота происходит на фоне ралли доллара, а значит, дело не в стремлении инвесторов уйти в защитные активы", - заявил глава отдела рыночных исследований в FXTM Джамил Ахмад.
Серебро в понедельник дешевеет на 0,85%, платина - на 0,6%, палладий - на 0,7%.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»