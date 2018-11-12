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Регион 12.11.2018 22:17

Партия первого президента Армении не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах

Партия "Армянский национальный конгресс" (АНК), возглавляемая первым президентом Армении (1991-1998 гг) Левоном Тер-Петросяном, не примет участия во внеочередных парламентских выборах 9 декабря.

Как сообщает пресс-служба партии, соответствующее решение принято на заседании политсовета АНК в понедельник.

Решение не участвовать в выборах приняла также Демократическая партия Армении, возглавляемая Степаном Демирчяном - сыном убитого в результате теракта 1999 года спикера парламента Армении Карена Демирчяна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРТИЯ, ВЫБОРЫ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]