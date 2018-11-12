Партия первого президента Армении не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах

Партия "Армянский национальный конгресс" (АНК), возглавляемая первым президентом Армении (1991-1998 гг) Левоном Тер-Петросяном, не примет участия во внеочередных парламентских выборах 9 декабря.

Как сообщает пресс-служба партии, соответствующее решение принято на заседании политсовета АНК в понедельник.

Решение не участвовать в выборах приняла также Демократическая партия Армении, возглавляемая Степаном Демирчяном - сыном убитого в результате теракта 1999 года спикера парламента Армении Карена Демирчяна.