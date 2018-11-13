Трамп назвал пожары в Калифорнии крупным стихийным бедствием

Пожары в американском штате Калифорния получили статус крупного стихийного бедствия, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос на объявление о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния", - написал Д.Трамп в своем твиттере.
Он отметил, что должен был действовать быстро, чтобы "уменьшить продолжающиеся невероятные страдания".
Президент США заявил, что соболезнует семьям погибших и желает быстрого восстановления пострадавшим.
"Я с вами целиком и полностью", - добавил он.
По последним данным, жертвами пожаров в Калифорнии стал 31 человек, еще 228 числятся пропавшими без вести. Огнем уничтожено 6,7 тыс. зданий, большинство из которых жилые дома.
Более 300 тыс. человек по всему штату были вынуждены покинуть свои дома.
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