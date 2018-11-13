ЕС призывает прекратить насилие в секторе Газа

Евросоюз заявляет об "очень тревожной эскалации насилия" в секторе Газа в течение последних часов.

"Неизбирательные ракетные обстрелы или другие действия, направленные против гражданских лиц, неприемлемы и должны прекратиться", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.

В документе содержится настоятельный призыв ЕС к обеим сторонам "выйти из кризисной ситуации и избегать каких-либо дальнейших действий, которые способствовали бы эскалации, подвергали бы жизни мирных жителей риску и поставили бы под угрозу недавние усилия по снижению напряженности".

"Все насильственные действия должны немедленно прекратиться", - подчеркнул представитель ЕВС.