Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 15 Ноя 13° 16 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 13.11.2018 10:48

ЕС призывает прекратить насилие в секторе Газа

Евросоюз заявляет об "очень тревожной эскалации насилия" в секторе Газа в течение последних часов.

"Неизбирательные ракетные обстрелы или другие действия, направленные против гражданских лиц, неприемлемы и должны прекратиться", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.

В документе содержится настоятельный призыв ЕС к обеим сторонам "выйти из кризисной ситуации и избегать каких-либо дальнейших действий, которые способствовали бы эскалации, подвергали бы жизни мирных жителей риску и поставили бы под угрозу недавние усилия по снижению напряженности".

"Все насильственные действия должны немедленно прекратиться", - подчеркнул представитель ЕВС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПРИЗЫВ


Похожие новости


ЕС призывает стороны сирийского конфликта и их союзников воздерживаться от нагнетания напряженности Поиск решения израильско-палестинского кризиса может быть только многосторонним - Могерини ЕС признает право палестинцев рассчитывать на признание Иерусалима столицей двух государств - Могерини Нетаньяху надеется на перенос всех посольств европейских стран в Иерусалим Главы МИД стран ЕС проведут 11 декабря неформальную встречу с премьер-министром Израиля Позиция стран ЕС по статусу Иерусалима является консолидированной - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]