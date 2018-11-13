ЕС призывает прекратить насилие в секторе Газа

Евросоюз заявляет об "очень тревожной эскалации насилия" в секторе Газа в течение последних часов.
"Неизбирательные ракетные обстрелы или другие действия, направленные против гражданских лиц, неприемлемы и должны прекратиться", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.
В документе содержится настоятельный призыв ЕС к обеим сторонам "выйти из кризисной ситуации и избегать каких-либо дальнейших действий, которые способствовали бы эскалации, подвергали бы жизни мирных жителей риску и поставили бы под угрозу недавние усилия по снижению напряженности".
"Все насильственные действия должны немедленно прекратиться", - подчеркнул представитель ЕВС.
ОБСЕ проведет в среду мониторинг в зоне карабахского конфликта
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ДПИ в Азербайджане выданы по 320 проектам с инвестициями в 2,7 млрд. манатов – глава Минэкономики
В Азербайджане в агропарках будет производиться продукции на 600 млн манатов в год – министр экономики
Банки страхуются от рисков, но ставки по кредитам нужно снижать - Самедзаде
Импрессионисты и модернисты принесли Sotheby`s более $300 млн
Азеригаз в январе-октябре зарегистрировал около 70,5 тыс. новых абонентов среди населения
МЧС эвакуировало около 65 жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Фестиваль M.A.P., организованный при поддержке Bakcell, оставил незабываемые впечатления в памяти любителей театра
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на приобретение рекламных промо продукций
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»