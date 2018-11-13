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Дальнее зарубежье 13.11.2018 11:01

Италия, Норвегия и Швеция в скором будущем могут войти в состав общеевропейской армии - газета

Италия, Норвегия и Швеция в ближайшем будущем могут пополнить ряды созданного под эгидой Франции оборонительного объединения десяти европейских стран, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в Риме и Париже.

"В ближайшем будущем присоединиться к "клубу" (участников Европейской интервенционной инициативы - ИФ) может и Италия, сказал "Известиям" источник, близкий к военным кругам страны. В прошлом Рим был активным сторонником более тесной военной кооперации внутри ЕС, но предпочитал оставаться в стороне из-за двусторонних трений с Францией по поводу мигрантов. Более того, по словам двух источников "Известий" в нацсобрании Франции, курирующих вопросы обороны, новыми членами объединения могут также стать Норвегия и Швеция", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что новое военное объединение было официально запущено 7 ноября в ходе парижской встречи глав оборонных ведомств стран-участниц. Членами нового "военного клуба", помимо Франции, стали еще девять европейских государств: Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Голландия, Испания, Португалия и Финляндия, отмечается в статье.

Какой-либо конкретной программы действий государства нового военного блока пока не утвердили, но уже договорились провести следующий сбор в 2019 году в Гааге, сообщили изданию в министерстве иностранных дел Франции.

При этом, по сообщениям европейской прессы, Париж и Лондон считают, что максимальное число участников объединения не должно выходить за рамки 14-15 членов, чтобы его структура оставалась довольно гибкой. Берлин же выступает за большую инклюзивность объединения из опасений, что допуск одних и отказ в приеме другим вобьет клин во внутриевропейское единство, пишет газета.

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Тэги: ЕВРОПА, АРМИЯ, СОЗДАНИЕ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]