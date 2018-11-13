Италия, Норвегия и Швеция в скором будущем могут войти в состав общеевропейской армии - газета

Италия, Норвегия и Швеция в ближайшем будущем могут пополнить ряды созданного под эгидой Франции оборонительного объединения десяти европейских стран, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в Риме и Париже.
"В ближайшем будущем присоединиться к "клубу" (участников Европейской интервенционной инициативы - ИФ) может и Италия, сказал "Известиям" источник, близкий к военным кругам страны. В прошлом Рим был активным сторонником более тесной военной кооперации внутри ЕС, но предпочитал оставаться в стороне из-за двусторонних трений с Францией по поводу мигрантов. Более того, по словам двух источников "Известий" в нацсобрании Франции, курирующих вопросы обороны, новыми членами объединения могут также стать Норвегия и Швеция", - говорится в публикации.
Издание напоминает, что новое военное объединение было официально запущено 7 ноября в ходе парижской встречи глав оборонных ведомств стран-участниц. Членами нового "военного клуба", помимо Франции, стали еще девять европейских государств: Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Голландия, Испания, Португалия и Финляндия, отмечается в статье.
Какой-либо конкретной программы действий государства нового военного блока пока не утвердили, но уже договорились провести следующий сбор в 2019 году в Гааге, сообщили изданию в министерстве иностранных дел Франции.
При этом, по сообщениям европейской прессы, Париж и Лондон считают, что максимальное число участников объединения не должно выходить за рамки 14-15 членов, чтобы его структура оставалась довольно гибкой. Берлин же выступает за большую инклюзивность объединения из опасений, что допуск одних и отказ в приеме другим вобьет клин во внутриевропейское единство, пишет газета.
ОБСЕ проведет в среду мониторинг в зоне карабахского конфликта
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ДПИ в Азербайджане выданы по 320 проектам с инвестициями в 2,7 млрд. манатов – глава Минэкономики
В Азербайджане в агропарках будет производиться продукции на 600 млн манатов в год – министр экономики
Банки страхуются от рисков, но ставки по кредитам нужно снижать - Самедзаде
Импрессионисты и модернисты принесли Sotheby`s более $300 млн
Азеригаз в январе-октябре зарегистрировал около 70,5 тыс. новых абонентов среди населения
МЧС эвакуировало около 65 жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Фестиваль M.A.P., организованный при поддержке Bakcell, оставил незабываемые впечатления в памяти любителей театра
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на приобретение рекламных промо продукций
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»