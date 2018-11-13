Пресс-служба ГКНБ Таджикистана опровергает сообщения о подготовке теракта против российских военных - СМИ

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана официально опроверг сообщение таджикской службы "Радио Свобода" (Радио Озоди) о задержании группы боевиков ИГИЛ , планировавшей теракты против 201-й Российской военной базы в Таджикистане, сообщило во вторник издание "Азия-Плюс".

"Мы официально опровергаем информацию о том, что была, якобы, задержана группа исламистов, которые пытались устроить теракт у 201-й РВБ. Эта информация неверна. Никого мы не задерживали, и теракт такой не готовился", - цитирует издание начальника пресс-службы ГКНБ Дильшода Абдуалимова.

Ранее представитель командования российской 201 военной базы в Таджикистане сообщил "Интерфаксу", что руководство базы не получало официального уведомления от местных властей о задержании группы террористов, планирующих осуществить нападение на базу. Сообщение, опубликованное в местных СМИ, проверяется, база переведена на усиленный режим, отметил он.

Вечером в понедельник таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди") сообщила о задержании группы членов ИГИЛ, планировавшей совершить теракты против 201-й РВБ.

Со ссылкой на источник в сообщении говорилось, что группа боевиков ИГИЛ из 12 человек, возглавляемая жителем города Вахдат Сухробом (фамилия задержанного радио не известна) была задержана силами безопасности Таджикистана 4 ноября. Источник "Радио Озоди" не стал говорить о подробностях дела, объяснив это тем, что оно имеет гриф секретности.

Кроме того, "Радио Озоди" сообщило, что располагает фото, проведенного 8 ноября в микрорайоне "Гипрозем" города Душанбе, вблизи 201 российской военной базы следственного эксперимента и показаниями очевидцев об этом.

Радиостанция со ссылкой на очевидцев, которые находились вблизи места проведения следственного эксперимента, сообщила о том, что задержанный главарь группы заявлял о намерении взорвать КПП военной базы. Сообщалось также, что перед нападением на военную базу, террористы намеревались взорвать среднюю школу, где обучаются дети российских военнослужащих. Для этого уже были подготовлены взрывные устройства, но террористы были задержаны спецслужбами в момент встречи в районе душанбинского цирка.