В Китае власти закрыли около 10 тысяч вредоносных интернет-аккаунтов

В рамках проходящей в Китае борьбы за чистоту распространяемой в интернете информации власти закрыли более 9,8 тыс. аккаунтов, которые распространяли недостоверную и вредную информацию, сообщила Администрация по киберпространству Китая.

Аккаунты были закрыты за нарушения, которые проявлялись в том, что "распространяли политически вредную информацию, злонамеренную фальсификацию истории компартии Китая, клевету на героев и на имидж нации", - говорится в распространенном заявлении структуры, которая курирует деятельность интернета в стране.

Администрация также предупредила крупные китайские социальные сети, такие как Tencent`s Wechat и Weibо, в недопустимости "нецивилизованного роста" и "всевозможного хаоса" среди независимых СМИ на своих платформах.

В заявлении отмечается, что такие проявления "серьезно попирают закон и наносят ущерб интересам народных масс".