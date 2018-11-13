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Дальнее зарубежье 13.11.2018 11:47

В Китае власти закрыли около 10 тысяч вредоносных интернет-аккаунтов

В рамках проходящей в Китае борьбы за чистоту распространяемой в интернете информации власти закрыли более 9,8 тыс. аккаунтов, которые распространяли недостоверную и вредную информацию, сообщила Администрация по киберпространству Китая.

Аккаунты были закрыты за нарушения, которые проявлялись в том, что "распространяли политически вредную информацию, злонамеренную фальсификацию истории компартии Китая, клевету на героев и на имидж нации", - говорится в распространенном заявлении структуры, которая курирует деятельность интернета в стране.

Администрация также предупредила крупные китайские социальные сети, такие как Tencent`s Wechat и Weibо, в недопустимости "нецивилизованного роста" и "всевозможного хаоса" среди независимых СМИ на своих платформах.

В заявлении отмечается, что такие проявления "серьезно попирают закон и наносят ущерб интересам народных масс".

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Тэги: КИТАЙ, ИНТЕРНЕТ, АККАУНТЫ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]