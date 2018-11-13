В Киргизии народный курултай даст оценку работе экс-президента Атамбаева

Народный курултай (общее собрание) Киргизии, запланированный на 24 ноября, намерен дать оценку деятельности на посту главы государства экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

"Большой политический курултай запланирован на 24 ноября. Это годовщина инаугурации действующего президента Киргизии С.Жээнбекова", - сообщил во вторник журналистам бывший глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, председатель оргкомитета курултая Кенешбек Душебаев.

По его словам, меморандум о курултае подписали представители 97 политических партий и общественных объединений, среди которых Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), "Кыргызстан", "Ата-Журт" (Отечество), "Замандащ" (Современник), "Партия зеленых" и другие.

"Более 20 общественных организаций выразили согласие участвовать в курултае. Мы пригласили 650 человек, 250 из них представители политических партий, еще 250 представители общественных объединений", - отметил К.Душебаев.

Глава оргкомитета сообщил, что приглашение было направлено экс-президенту Киргизии А.Атабмаеву.

"Если А.Атамбаев выразит желание принять участие в курултае, то мы готовы, соответствующее приглашение было направлено в адрес бывшего президента, однако ответ еще не поступил", - сказал он.

"Мы надеемся, что курултай достигнет своих целей и будет одним из стабилизирующих факторов. Мы готовы сотрудничать со всеми силами в республике, проведение курултая было встречено со стороны действующей власти положительно", - подчеркнул К.Душебаев.

Бывший омбудсмен Киргизии, член оргкомитета курултая Турсунбек Акун со своей стороны отметил, что цель курултая - это дать оценку деятельности бывшего главы государства А.Атамбаева, а также оценка работы действующего президента С.Жээнбекова.

По его словам, на курултае будут представлены несколько докладов. "Первый доклад связан с оценкой деятельности президента С.Жээнбекова, который уже год занимает этот пост. Второй - оценка деятельности экс-президента А.Атамбаева. Еще один доклад связан с деятельностью парламента республики", - сказал Т.Акун.

"Мы стараемся, чтобы представители власти приняли активное участие в курултае. Это первый курултай, когда представители высшего эшелона власти принимают участие, представители СДПК и аппарата президента активно сотрудничают", - добавил член оргкомитета.