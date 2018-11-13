ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома

Исполнительная власть (ИВ) Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в городе Шемаха жилого дома на 48 квартир, отмечается в объявлении ИВ.
Отбор проводится методом открытого тендера, для участия в котором приглашаются компании с необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Стоимость участия в тендере - 200 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 10 декабря. Тендерная процедура состоится 11 декабря.
Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 августа 2018 года распорядился о выделении ИВ Шемахинского района 3 млн манатов для строительства 48-квартирного жилого здания в г.Шемаха. Проект направлен на улучшение жилищно-бытовых условий жителей домов с истекшим сроком эксплуатации.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»