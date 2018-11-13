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Дальнее зарубежье 13.11.2018 12:12

Все меньше иностранцев хотят учиться в США - исследование

Число студентов, которые стремятся в США из других стран с целью обучения, снижается второй учебный год подряд, свидетельствуют результаты исследования неправительственной организации Институт международного образования, опубликованные во вторник.

Так, в 2017-2018 годах число иностранных студентов в США снизилось на 6,6 процентных пунктов, по сравнению с предыдущим периодом 2016-2017 гг. Как и ранее, в США прибывает множество студентов из Южной Кореи, Китая и Индии.

В настоящий момент основными конкурентами американских колледжей являются образовательные учреждения в Европе.

"Мы слышим от студентов не то, что они "не могут приехать в США", но то, что у них есть другой выбор", - рассказал глава организации Аллан Гудман.

Причиной такой тенденции стали несколько факторов, в особенности - изменения в визовой и иммиграционной политике США под руководством Дональда Трампа. Помимо этого, укрепление американского доллара привело к росту стоимости обучения в колледжах и университетах США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СТУДЕНТЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]