Все меньше иностранцев хотят учиться в США - исследование

Число студентов, которые стремятся в США из других стран с целью обучения, снижается второй учебный год подряд, свидетельствуют результаты исследования неправительственной организации Институт международного образования, опубликованные во вторник.
Так, в 2017-2018 годах число иностранных студентов в США снизилось на 6,6 процентных пунктов, по сравнению с предыдущим периодом 2016-2017 гг. Как и ранее, в США прибывает множество студентов из Южной Кореи, Китая и Индии.
В настоящий момент основными конкурентами американских колледжей являются образовательные учреждения в Европе.
"Мы слышим от студентов не то, что они "не могут приехать в США", но то, что у них есть другой выбор", - рассказал глава организации Аллан Гудман.
Причиной такой тенденции стали несколько факторов, в особенности - изменения в визовой и иммиграционной политике США под руководством Дональда Трампа. Помимо этого, укрепление американского доллара привело к росту стоимости обучения в колледжах и университетах США.
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