Израильская армия нанесла удары по 150 объектам в секторе Газа

Армия обороны Израиля с момента начала ракетных обстрелов из сектора Газа атаковала около 150 целей в этом районе, сообщает во вторник газета "Таймс оф Исраэл".
По ее информации, среди целей, атакованных в Газе, были военные объекты, связанные с движением ХАМАС и группировкой "Исламский джихад".
Отмечается, что израильские военнослужащие нанесли удары по оружейным складам, военному кораблю, используемому ХАМАС, и зданию, в котором располагался один из штабов ХАМАС.
При этом израильская армия насчитала около 370 ракет и артиллерийских снарядов, выпущенных со стороны Сектора Газа, включая 70 ракет, выпущенных в ночь на вторник по израильским населенным пунктам.
Около 100 ракет перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол".
В свою очередь ХАМАС пригрозил, что выпустит ракеты по израильским городам Беэр-Шева и Ашдод в случае, если израильтяне продолжат обстреливать Газу.
ОБСЕ проведет в среду мониторинг в зоне карабахского конфликта
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ДПИ в Азербайджане выданы по 320 проектам с инвестициями в 2,7 млрд. манатов – глава Минэкономики
В Азербайджане в агропарках будет производиться продукции на 600 млн манатов в год – министр экономики
Банки страхуются от рисков, но ставки по кредитам нужно снижать - Самедзаде
Импрессионисты и модернисты принесли Sotheby`s более $300 млн
Азеригаз в январе-октябре зарегистрировал около 70,5 тыс. новых абонентов среди населения
МЧС эвакуировало около 65 жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Фестиваль M.A.P., организованный при поддержке Bakcell, оставил незабываемые впечатления в памяти любителей театра
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на приобретение рекламных промо продукций
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»