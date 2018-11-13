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Дальнее зарубежье 13.11.2018 11:26

Израильская армия нанесла удары по 150 объектам в секторе Газа

Армия обороны Израиля с момента начала ракетных обстрелов из сектора Газа атаковала около 150 целей в этом районе, сообщает во вторник газета "Таймс оф Исраэл".

По ее информации, среди целей, атакованных в Газе, были военные объекты, связанные с движением ХАМАС и группировкой "Исламский джихад".

Отмечается, что израильские военнослужащие нанесли удары по оружейным складам, военному кораблю, используемому ХАМАС, и зданию, в котором располагался один из штабов ХАМАС.

При этом израильская армия насчитала около 370 ракет и артиллерийских снарядов, выпущенных со стороны Сектора Газа, включая 70 ракет, выпущенных в ночь на вторник по израильским населенным пунктам.

Около 100 ракет перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол".

В свою очередь ХАМАС пригрозил, что выпустит ракеты по израильским городам Беэр-Шева и Ашдод в случае, если израильтяне продолжат обстреливать Газу.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, АТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]