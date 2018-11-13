Афганистан не будет откладывать президентские выборы

Руководство Афганистана не намерено откладывать проведение выборов президента, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Харун Чахансури.

Афганское правительство полностью привержено проведению 2019 году президентских выборов согласно Конституции Афганистана и дате, определенной Независимой избирательной комиссией, написал Х.Чахансури в своем микроблоге в "Твиттере".

Президентские выборы в Афганистане запланированы на апрель 2019 года.

Ранее ряд афганских СМИ со ссылкой на The Wall Street Journal сообщили, что США поднимают вопрос о возможности отмены президентских выборов в Афганистане на фоне переговоров талибов (движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ) с американскими представителями.

Издание со ссылкой на источники писало, что эта идея была поднята спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

З.Халилзад был назначен на этот пост в сентябре. Он уже провел ряд встреч с афганскими чиновниками и талибами. Его последняя встреча с президентом Афганистана Ашрафом Гани состоялась в субботу.

В минувший понедельник спецпредставитель США по Афганистану посетил Пакистан, во время которого власти страны освободили из заключения двух представителей "Талибан" - Абдула Самада Сани, ранее включенного властями США в список террористов и бывшего во время правления талибов главой Центробанка Афганистана, и полевого командира по имени Салахаддин, сообщило накануне агентство "Ассошиэйтед пресс".

В конце октября Пакистан освободил одного из учредителей движения "Талибан", Муллу Абдула Гани Барадара, который был схвачен в 2010 году в ходе совместной операции американских и пакистанских сил в Карачи.

Мулла Барадар на момент ареста был вторым по старшинству командиром Талибана, сообщала радиостанция "Голос Америки".

"Пакистан освободил его по просьбе США, чтобы продвинуться к достижению общей цели - достичь политического урегулирования ситуации в Афганистане. (...) Его освобождение призвано придать импульс мирным усилиям в Афганистане", - цитировала радиостанция официального представителя МИД Пакистана Мохаммада Файзала.