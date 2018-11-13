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СНГ 13.11.2018 11:56

Путин начал госвизит в Сингапур

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сингапур с государственным визитом, а также для участия во встрече на высшем уровне Россия-АСЕАН и в Восточноазиатском саммите.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, В.Путин будет находиться в Сингапуре 13-15 ноября.

Во вторник В.Путин встретится с руководством страны, а также совместно с президентом Сингапура примет участие в церемонии закладки первого камня российского культурного центра с православным храмом.

14 ноября В.Путин примет участие в саммите Россия-АСЕАН. После этого в тот же день начнется XIII Восточноазиатский саммит, который продолжится и в четверг, когда пройдут основные мероприятия.

В Сингапуре В.Путин также планирует встретиться с премьером Японии Синдзо Абэ, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, премьером Таиланда Праютом Чан-Очой.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИНГАПУР, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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