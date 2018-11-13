Путин начал госвизит в Сингапур

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сингапур с государственным визитом, а также для участия во встрече на высшем уровне Россия-АСЕАН и в Восточноазиатском саммите.
Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, В.Путин будет находиться в Сингапуре 13-15 ноября.
Во вторник В.Путин встретится с руководством страны, а также совместно с президентом Сингапура примет участие в церемонии закладки первого камня российского культурного центра с православным храмом.
14 ноября В.Путин примет участие в саммите Россия-АСЕАН. После этого в тот же день начнется XIII Восточноазиатский саммит, который продолжится и в четверг, когда пройдут основные мероприятия.
В Сингапуре В.Путин также планирует встретиться с премьером Японии Синдзо Абэ, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, премьером Таиланда Праютом Чан-Очой.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»