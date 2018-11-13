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Финансы 13.11.2018 12:01

ГТК увеличил в январе-октябре перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 37%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-октябре 2018 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 978 млн 496,8 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-октябре 2017 года объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 2 млрд 168 млн 649,91 тыс. манатов. Таким образом, в январе-октябре 2018 года налоговые поступления в бюджет по линии ГТК увеличились на 37,3%.

За январь-октябрь 2018 года сборы по НДС составили 2 млрд 43 млн 404,5 тыс. манатов, акцизам – 148 млн 294 тыс. манатов, дорожному налогу – 32 млн 59,9 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 754 млн 738,4 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК определен в 3 млрд 215 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГТК, БЮДЖЕТ, ОТЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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