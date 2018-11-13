ГТК увеличил в январе-октябре перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 37%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-октябре 2018 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 978 млн 496,8 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-октябре 2017 года объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 2 млрд 168 млн 649,91 тыс. манатов. Таким образом, в январе-октябре 2018 года налоговые поступления в бюджет по линии ГТК увеличились на 37,3%.
За январь-октябрь 2018 года сборы по НДС составили 2 млрд 43 млн 404,5 тыс. манатов, акцизам – 148 млн 294 тыс. манатов, дорожному налогу – 32 млн 59,9 тыс. манатов.
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 754 млн 738,4 тыс. манатов.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК определен в 3 млрд 215 млн манатов.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»