ГТК увеличил в январе-октябре перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 37%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-октябре 2018 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 978 млн 496,8 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-октябре 2017 года объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 2 млрд 168 млн 649,91 тыс. манатов. Таким образом, в январе-октябре 2018 года налоговые поступления в бюджет по линии ГТК увеличились на 37,3%.

За январь-октябрь 2018 года сборы по НДС составили 2 млрд 43 млн 404,5 тыс. манатов, акцизам – 148 млн 294 тыс. манатов, дорожному налогу – 32 млн 59,9 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 754 млн 738,4 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК определен в 3 млрд 215 млн манатов.

Н.Аббасова