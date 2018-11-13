Абэ собирается встретиться с Путиным в Сингапуре и обсудить территориальный вопрос - СМИ

У премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который отправляется в тур по странам Азии, на полях встречи АСЕАН в Сингапуре запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, передает во вторник агентство "Дзидзи" со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Йосихидэ Сугу.
Агентство уточняет, что премьер собирается обсудить с В.Путиным территориальный вопрос.
После встречи АСЕАН С.Абэ отправится на саммит АТЭС в Папуа - Новую Гвинею, а также посетит Австралию.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.
В.Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сделал предложение премьеру С.Абэ заключить мирный договор до конца года. "Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий", - заявил глава российского государства.
Продолжая свою мысль о заключении мирного договора с Японией, В.Путин сказал: "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы".
Однако японская сторона отклонила предложение президента РФ.
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