Власти Нью-Йорка готовятся к началу судебного разбирательства в отношении мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного по прозвищу "Чапо" ("Коротышка"), сообщает во вторник британская газета "Индепендент".

"В полиции сообщили, что это будет один из самых рисковых судебных процессов, проходящих в городе за последние двадцать лет", - отметило издание.

По его данным, правоохранительные органы направят дополнительные силы на обеспечение безопасности участников судебного процесса и соблюдение правопорядка.

Судебные разбирательства в отношении Х.Лоэры начнутся во вторник и будут проходить в Бруклине.

"Коротышку" обвиняют по 17 пунктам, включающим убийство, насилие и физическое запугивание, отметило издание.

Мексиканские власти экстрадировали "Коротышку" в США в начале 2017 года, когда он был схвачен после побега из мексиканской тюрьмы строгого режима.