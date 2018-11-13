Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 15 Ноя 13° 16 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 13.11.2018 12:17

В Нью-Йорке готовятся к началу суда над мексиканским наркобароном "Коротышкой"

Власти Нью-Йорка готовятся к началу судебного разбирательства в отношении мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного по прозвищу "Чапо" ("Коротышка"), сообщает во вторник британская газета "Индепендент".

"В полиции сообщили, что это будет один из самых рисковых судебных процессов, проходящих в городе за последние двадцать лет", - отметило издание.

По его данным, правоохранительные органы направят дополнительные силы на обеспечение безопасности участников судебного процесса и соблюдение правопорядка.

Судебные разбирательства в отношении Х.Лоэры начнутся во вторник и будут проходить в Бруклине.

"Коротышку" обвиняют по 17 пунктам, включающим убийство, насилие и физическое запугивание, отметило издание.

Мексиканские власти экстрадировали "Коротышку" в США в начале 2017 года, когда он был схвачен после побега из мексиканской тюрьмы строгого режима.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НАРКОБАРОН, СУД, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Колумбийский наркобарон осужден на 40 лет тюрьмы в США Мексиканский наркобарон осужден на 25 лет тюрьмы в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]