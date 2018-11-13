Власти Нью-Йорка готовятся к началу судебного разбирательства в отношении мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного по прозвищу "Чапо" ("Коротышка"), сообщает во вторник британская газета "Индепендент".
"В полиции сообщили, что это будет один из самых рисковых судебных процессов, проходящих в городе за последние двадцать лет", - отметило издание.
По его данным, правоохранительные органы направят дополнительные силы на обеспечение безопасности участников судебного процесса и соблюдение правопорядка.
Судебные разбирательства в отношении Х.Лоэры начнутся во вторник и будут проходить в Бруклине.
"Коротышку" обвиняют по 17 пунктам, включающим убийство, насилие и физическое запугивание, отметило издание.
Мексиканские власти экстрадировали "Коротышку" в США в начале 2017 года, когда он был схвачен после побега из мексиканской тюрьмы строгого режима.
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