Налоговые реформы положительно повлияют на экономику Азербайджана – глава профильного парламентского комитета

Глава парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде считает реальным рост ВВП Азербайджана в 2019 году на уровне 3,6%.

«Считаю, что рост экономики на 3,6% в 2019 году реален», - сказал З.Самедзаде во вторник при обсуждении в парламенте проекта госбюджета на следующий год.

По его словам, правительство в следующем году планирует провести налоговые реформы, которые положительно отразятся на экономике и благосостоянии населения. «Это льготы (по подоходному налогу - ИФ) на 7 лет, снижение ставки упрощенного налога до 2%. Эти и другие реформы в дальнейшем приведут к положительным результатам», - подчеркнул он.

З.Самедзаде считает, что эти реформ в дальнейшем также позволят увеличить поступления в ГФСЗ, увеличить накопительную часть пенсий.

Б.Рустамбеков