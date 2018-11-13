Лукашенко назначил послом Белоруссии в РФ бывшего вице-премьера Семашко

Бывший заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко назначен послом республики в России, сообщило государственное агентство БелТА.
Согласно сообщению, соответствующее кадровое решение принял во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В.Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.
С 2014 по август 2018 года В.Семашко работал в должности заместителя председателя правительства Белоруссии, до этого в течение нескольких лет занимал пост первого вице-премьера. В правительстве он курировал сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.
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