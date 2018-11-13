Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 15 Ноя 13° 16 Ноя 14°

СНГ 13.11.2018 13:22

Лукашенко назначил послом Белоруссии в РФ бывшего вице-премьера Семашко

Бывший заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко назначен послом республики в России, сообщило государственное агентство БелТА.

Согласно сообщению, соответствующее кадровое решение принял во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В.Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

С 2014 по август 2018 года В.Семашко работал в должности заместителя председателя правительства Белоруссии, до этого в течение нескольких лет занимал пост первого вице-премьера. В правительстве он курировал сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ


Похожие новости


Размещение военной базы США в Польше вынудит Минск и Москву на адекватный ответ - Лукашенко Порошенко заявил о 100-процентном доверии к Лукашенко Сотрудничество Минска и Москвы в военной сфере сдерживает угрозы в Восточноевропейском регионе - Минобороны Белоруссии Белоруссия будет получать средства от "перетаможки" российской нефти в 2018 и 2019 гг - премьер Лукашенко рассчитывает на широкие возможности и полномочия нового посла РФ в Минске в деле продвижения белорусско-российских отношений Российский посол Бабич намерен сделать отношения России и Белоруссии "по-настоящему братскими"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]