Лукашенко назначил послом Белоруссии в РФ бывшего вице-премьера Семашко

Бывший заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко назначен послом республики в России, сообщило государственное агентство БелТА.

Согласно сообщению, соответствующее кадровое решение принял во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В.Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

С 2014 по август 2018 года В.Семашко работал в должности заместителя председателя правительства Белоруссии, до этого в течение нескольких лет занимал пост первого вице-премьера. В правительстве он курировал сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.