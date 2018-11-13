ДПИ в Азербайджане выданы по 320 проектам с инвестициями в 2,7 млрд. манатов – глава Минэкономики

Министерство экономики Азербайджана в 2016-2018гг выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по 320 инвестиционным проектам, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«ДПИ, до сих пор, выданы 280 предпринимателям в рамках реализации 320 проектов. Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются в 2,7 млрд манатов, их реализация позволила создать 21 тыс. новых рабочих мест», - сказал Ш.Мустафаев во вторник в парламенте при обсуждении проекта госбюджета на 2019 год.
По его словам, 63% проектов уже реализованы, остальные проекты будут завершены до конца 2019 года.
Наличие ДПИ позволяет предпринимателям получить различные налоговые и таможенные льготы.
Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».
В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.
Б.Рустамбеков
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