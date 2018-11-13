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Бизнес и законодательство 13.11.2018 13:34

ДПИ в Азербайджане выданы по 320 проектам с инвестициями в 2,7 млрд. манатов – глава Минэкономики

Министерство экономики Азербайджана в 2016-2018гг выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по 320 инвестиционным проектам, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«ДПИ, до сих пор, выданы 280 предпринимателям в рамках реализации 320 проектов. Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются в 2,7 млрд манатов, их реализация позволила создать 21 тыс. новых рабочих мест», - сказал Ш.Мустафаев во вторник в парламенте при обсуждении проекта госбюджета на 2019 год.

По его словам, 63% проектов уже реализованы, остальные проекты будут завершены до конца 2019 года.

Наличие ДПИ позволяет предпринимателям получить различные налоговые и таможенные льготы.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДПИ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]