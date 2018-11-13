Мировые державы могут вернуться к гонке вооружений - Назарбаев

Отказ от договоренностей по ликвидации ракет малой и средней дальности и проблемы с продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений могут обрушить систему контроля вооружений, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Критической становится ситуация с договоренностями по ликвидации ракет средней и малой дальности. В подвисшем состоянии остается вопрос о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который действует до 2021 года. Распад РСМД и проблемы продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений фактически обрушит систему контроля над вооружениями", - сказал Н.Назарбаев во вторник на заседании "Астана клуба".
"Мировые державы могут вернуться к гонке вооружений. Я думаю, человечество чувствует беспокойство за будущее своих детей и за сегодняшний период", - добавил президент Казахстана.
ОБСЕ проведет в среду мониторинг в зоне карабахского конфликта
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ДПИ в Азербайджане выданы по 320 проектам с инвестициями в 2,7 млрд. манатов – глава Минэкономики
В Азербайджане в агропарках будет производиться продукции на 600 млн манатов в год – министр экономики
Банки страхуются от рисков, но ставки по кредитам нужно снижать - Самедзаде
Азеригаз в январе-октябре зарегистрировал около 70,5 тыс. новых абонентов среди населения
МЧС эвакуировало около 65 жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей
МЧС эвакуировало около 40 жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Фестиваль M.A.P., организованный при поддержке Bakcell, оставил незабываемые впечатления в памяти любителей театра
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на приобретение рекламных промо продукций
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»