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СНГ 13.11.2018 13:51

Мировые державы могут вернуться к гонке вооружений - Назарбаев

Отказ от договоренностей по ликвидации ракет малой и средней дальности и проблемы с продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений могут обрушить систему контроля вооружений, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Критической становится ситуация с договоренностями по ликвидации ракет средней и малой дальности. В подвисшем состоянии остается вопрос о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который действует до 2021 года. Распад РСМД и проблемы продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений фактически обрушит систему контроля над вооружениями", - сказал Н.Назарбаев во вторник на заседании "Астана клуба".

"Мировые державы могут вернуться к гонке вооружений. Я думаю, человечество чувствует беспокойство за будущее своих детей и за сегодняшний период", - добавил президент Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, МИЛИТАРИЗМ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]