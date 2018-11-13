Мировые державы могут вернуться к гонке вооружений - Назарбаев

Отказ от договоренностей по ликвидации ракет малой и средней дальности и проблемы с продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений могут обрушить систему контроля вооружений, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Критической становится ситуация с договоренностями по ликвидации ракет средней и малой дальности. В подвисшем состоянии остается вопрос о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который действует до 2021 года. Распад РСМД и проблемы продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений фактически обрушит систему контроля над вооружениями", - сказал Н.Назарбаев во вторник на заседании "Астана клуба".

"Мировые державы могут вернуться к гонке вооружений. Я думаю, человечество чувствует беспокойство за будущее своих детей и за сегодняшний период", - добавил президент Казахстана.