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СНГ 13.11.2018 13:52

Назарбаев инициирует проведение в 2020 году совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе на территории Казахстана

Казахстан может принять в 2020 году совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, посвященное 45-летнему юбилею Хельсинкского акта, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Я бы считал необходимым обновление Хельсинкского заключительного акта 75 года, который произошел в разгар "холодной войны". В этой связи я предлагаю провести аналогичную конференцию по безопасности и сотрудничеству в 2020 году к 45-летнему юбилею принятия этого стратегического документа", - сказал Н.Назарбаев на заседании "Астана клуба" во вторник в Астане.

"Понимаем, что процесс заключения новых соглашений будет непростым, тем более некоторые великие державы считают за благо работать в двустороннем порядке, а не в многостороннем формате, поэтому целесообразно начать подготовку к итоговым переговорам уже в следующем 2019 году", - добавил он.

"Казахстан готов инициировать такое мероприятие в будущем, так как мы это делали, когда проводили единственный в этом столетии саммит ОБСЕ в Казахстане. Безусловно, многое в этом деле будет зависеть от позиции мировых держав. В этой связи хотел бы призвать крупные государства к совместной деятельности по заключению нового соглашения", - отметил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]