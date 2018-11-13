Назарбаев инициирует проведение в 2020 году совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе на территории Казахстана

Казахстан может принять в 2020 году совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, посвященное 45-летнему юбилею Хельсинкского акта, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Я бы считал необходимым обновление Хельсинкского заключительного акта 75 года, который произошел в разгар "холодной войны". В этой связи я предлагаю провести аналогичную конференцию по безопасности и сотрудничеству в 2020 году к 45-летнему юбилею принятия этого стратегического документа", - сказал Н.Назарбаев на заседании "Астана клуба" во вторник в Астане.

"Понимаем, что процесс заключения новых соглашений будет непростым, тем более некоторые великие державы считают за благо работать в двустороннем порядке, а не в многостороннем формате, поэтому целесообразно начать подготовку к итоговым переговорам уже в следующем 2019 году", - добавил он.

"Казахстан готов инициировать такое мероприятие в будущем, так как мы это делали, когда проводили единственный в этом столетии саммит ОБСЕ в Казахстане. Безусловно, многое в этом деле будет зависеть от позиции мировых держав. В этой связи хотел бы призвать крупные государства к совместной деятельности по заключению нового соглашения", - отметил он.