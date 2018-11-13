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СНГ 13.11.2018 16:17

В украинскую Раду могут пройти 7 партий, лидирует "Батькивщина" - опрос

На украинских парламентских выборах преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в Верховную Раду могут семь политических сил, свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно результатам опроса, партию ВО "Батькивщина" готовы поддержать 22% респондентов, которые определились и имеют намерение принять участие в голосовании на парламентских выборах.

Кроме того, в парламент имеют шансы пройти партия "Слуга народа" (11%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (10%), партия "Оппозиционный блок" (9%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8%), Радикальная партия Олега Ляшко (7%) и партия "Наши" Евгения Мураева (5%).

Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг был проведён с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было прошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в регионах Украины. Статистическая погрешность составила не более 1%.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ПАРТИИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]