Назарбаев призвал мировое сообщество обратиться к Трампу с призывом возобновить переговоры о ядерном разоружении

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил международному сообществу обратиться к президенту США Дональду Трампу с призывом о возобновлении переговоров о ядерном разоружении, которые начала администрация экс-президента США Барака Обамы.
"Остается нам всем обратиться к господину Дональду Трампу, чтобы он вспомнил традиции своих предков. Если он сейчас предложит собраться и обсудить все эти вопросы (ядерного разоружения - ИФ-К), я думаю, не будет стран, которые бы не поддержали. Так что давайте обратимся", - сказал Н.Назарбаев во вторник на заседании "Астана клуба" в столице Казахстана.
"Вы посмотрите, после кровопролитной Первой мировой войны именно США предложила создать Лигу наций, после Второй мировой войны США предложили создать ООН. Доверие всего человечества было таково, со стороны США исходила справедливость, желание предотвратить столкновение", - отметил президент Казахстана.
"Я думаю, нам надо возобновить мировое совещание и работу по антиядерной тематике, которую именно США начинали в период прошлого президента", - добавил Н.Назарбаев.
"Астана клуб" - международная дискуссионная площадка, на которой проходят ежегодные встречи политиков, дипломатов, а также экспертов аналитических центров США, России, Китая, стран Европы, Ближнего Востока и Азии. В рамках организации обсуждаются глобальные тенденции и ключевые мировые проблемы, оказывающих влияние на регион Большой Евразии. Организаторами Астанинского клуба являются Фонд первого президента Казахстана и Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде, говорится на сайте организации.
Братислава планирует открыть диппредставительство в Баку – премьер Словакии
Баку рассматривает предложение посредников по Карабаху о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Милане - МИД
ОБСЕ проведет в среду мониторинг в зоне карабахского конфликта
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Японией
ОПЕК прогнозирует сокращение добычи нефти на АЧГ на Каспии в ноябре, BP – опровергает
Счетная палата Азербайджана предлагает провести оценку налогового разрыва
В Азербайджане за 9 месяцев штрафы за нарушение ПДД составили около 59 млн манатов
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $318
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
Молодые азербайджанские специалисты приняли участие в международной встрече молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров в Москве
Фестиваль M.A.P., организованный при поддержке Bakcell, оставил незабываемые впечатления в памяти любителей театра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»