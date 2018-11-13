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Дальнее зарубежье 13.11.2018 17:47

Назарбаев призвал мировое сообщество обратиться к Трампу с призывом возобновить переговоры о ядерном разоружении

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил международному сообществу обратиться к президенту США Дональду Трампу с призывом о возобновлении переговоров о ядерном разоружении, которые начала администрация экс-президента США Барака Обамы.

"Остается нам всем обратиться к господину Дональду Трампу, чтобы он вспомнил традиции своих предков. Если он сейчас предложит собраться и обсудить все эти вопросы (ядерного разоружения - ИФ-К), я думаю, не будет стран, которые бы не поддержали. Так что давайте обратимся", - сказал Н.Назарбаев во вторник на заседании "Астана клуба" в столице Казахстана.

"Вы посмотрите, после кровопролитной Первой мировой войны именно США предложила создать Лигу наций, после Второй мировой войны США предложили создать ООН. Доверие всего человечества было таково, со стороны США исходила справедливость, желание предотвратить столкновение", - отметил президент Казахстана.

"Я думаю, нам надо возобновить мировое совещание и работу по антиядерной тематике, которую именно США начинали в период прошлого президента", - добавил Н.Назарбаев.

"Астана клуб" - международная дискуссионная площадка, на которой проходят ежегодные встречи политиков, дипломатов, а также экспертов аналитических центров США, России, Китая, стран Европы, Ближнего Востока и Азии. В рамках организации обсуждаются глобальные тенденции и ключевые мировые проблемы, оказывающих влияние на регион Большой Евразии. Организаторами Астанинского клуба являются Фонд первого президента Казахстана и Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде, говорится на сайте организации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТРАМП, РАЗОРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]