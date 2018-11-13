ЕС и ЕАЭС в перспективе обязательно будут сотрудничать, убежден Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что Евросоюз и ЕАЭС должны сотрудничать.

"Я постоянно говорю: ЕС и ЕАЭС наш должны сотрудничать. Кстати, до недавнего времени была большая надежда, что ЕС и мы договоримся о свободной торговле между нашими странами, что является естественным", - сказал Н.Назарбаев на заседании "Астана клуба" во вторник в Астане.

"У нас в Казахстане очень добрые отношения с ЕС, мы подписали в 2016 году соглашение об углублении сотрудничества Казахстана с ЕС, наша торговля более 30 млрд долларов, и оно развивается. Имеются такие же отношения и с Россией, и с другими государствами", - отметил Н.Назарбаев, добавив, что остаётся только объединить это сотрудничество.

"В перспективе большой не будет же мир жить всегда на грани балансировки такой, наступят времена, когда придет осознание того, что Европа, Азия, Евразийский субконтинент может процветать в условиях доверительной гарантии. Если произойдет взаимное согласие, прекращение тех трудностей, которые у нас есть, я считаю, что альтернативы сотрудничества ЕС и ЕАЭС нет. Потому что это выгодно государствам", - сказал президент Казахстана.