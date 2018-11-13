Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 15 Ноя 13° 16 Ноя 14°

СНГ 13.11.2018 16:18

ЕС и ЕАЭС в перспективе обязательно будут сотрудничать, убежден Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что Евросоюз и ЕАЭС должны сотрудничать.

"Я постоянно говорю: ЕС и ЕАЭС наш должны сотрудничать. Кстати, до недавнего времени была большая надежда, что ЕС и мы договоримся о свободной торговле между нашими странами, что является естественным", - сказал Н.Назарбаев на заседании "Астана клуба" во вторник в Астане.

"У нас в Казахстане очень добрые отношения с ЕС, мы подписали в 2016 году соглашение об углублении сотрудничества Казахстана с ЕС, наша торговля более 30 млрд долларов, и оно развивается. Имеются такие же отношения и с Россией, и с другими государствами", - отметил Н.Назарбаев, добавив, что остаётся только объединить это сотрудничество.

"В перспективе большой не будет же мир жить всегда на грани балансировки такой, наступят времена, когда придет осознание того, что Европа, Азия, Евразийский субконтинент может процветать в условиях доверительной гарантии. Если произойдет взаимное согласие, прекращение тех трудностей, которые у нас есть, я считаю, что альтернативы сотрудничества ЕС и ЕАЭС нет. Потому что это выгодно государствам", - сказал президент Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ЕС, ЕАЭС


Похожие новости


Назарбаев примет участие в сессии СКБ ОДКБ в Астане и казахстанско-российском межрегиональном форуме в Петропавловске Назарбаев пригласил короля Саудовской Аравии посетить Казахстан Казахстан обеспокоен кризисом доверия в международных отношениях - Назарбаев Назарбаев назвал казахстанско-российские отношения образцовыми, намерен продолжать этот курс Президент Казахстана распорядился за пять лет довести расходы на науку, образование и здравоохранение до 10% ВВП Назарбаев заявил о необходимости снятия торговых барьеров в СНГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]