Лукашенко готов наделить посла Белоруссии в России чрезвычайными полномочиями

Посол Белоруссии в России может быть наделен чрезвычайными полномочиями, заявил президент республики Александр Лукашенко, назначая на должность главы белорусской дипмиссии в Москве Владимира Семашко.
"Еще раз надо посмотреть полномочия посла в Российской Федерации. Я понимаю, что регалий у него тут хватает. Не надо объяснять, что такое для нас Россия: торгово-экономические отношения и культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие", - сказал А.Лукашенко.
Слова президента приводит госагентство БелТА.
"Я ему (В.Семашко - ИФ) уже говорил, когда мы обсуждали раньше с ним эти проблемы. Он должен обладать чрезвычайными полномочиями, у него должен быть прямой доступ к президенту в любое время по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией", - отметил А.Лукашенко.
"Он не должен утонуть в нашей бюрократии. (...) Он начнет работать и внесет конкретные предложения, что ему нужно для того, чтобы в полном объеме осуществлять полномочия", - подчеркнул глава государства.
Братислава планирует открыть диппредставительство в Баку – премьер Словакии
Баку рассматривает предложение посредников по Карабаху о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Милане - МИД
ОБСЕ проведет в среду мониторинг в зоне карабахского конфликта
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Японией
ОПЕК прогнозирует сокращение добычи нефти на АЧГ на Каспии в ноябре, BP – опровергает
Счетная палата Азербайджана предлагает провести оценку налогового разрыва
В Азербайджане за 9 месяцев штрафы за нарушение ПДД составили около 59 млн манатов
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $318
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
Молодые азербайджанские специалисты приняли участие в международной встрече молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров в Москве
Фестиваль M.A.P., организованный при поддержке Bakcell, оставил незабываемые впечатления в памяти любителей театра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»