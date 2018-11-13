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СНГ 13.11.2018 16:29

Лукашенко готов наделить посла Белоруссии в России чрезвычайными полномочиями

Посол Белоруссии в России может быть наделен чрезвычайными полномочиями, заявил президент республики Александр Лукашенко, назначая на должность главы белорусской дипмиссии в Москве Владимира Семашко.

"Еще раз надо посмотреть полномочия посла в Российской Федерации. Я понимаю, что регалий у него тут хватает. Не надо объяснять, что такое для нас Россия: торгово-экономические отношения и культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие", - сказал А.Лукашенко.

Слова президента приводит госагентство БелТА.

"Я ему (В.Семашко - ИФ) уже говорил, когда мы обсуждали раньше с ним эти проблемы. Он должен обладать чрезвычайными полномочиями, у него должен быть прямой доступ к президенту в любое время по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией", - отметил А.Лукашенко.

"Он не должен утонуть в нашей бюрократии. (...) Он начнет работать и внесет конкретные предложения, что ему нужно для того, чтобы в полном объеме осуществлять полномочия", - подчеркнул глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]