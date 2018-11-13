Владелец банка Getin Noble обвинил главу финрегулятора Польши в вымогательстве взятки

Владелец польского банка Getin Noble Лешек Чарнецкий, миллиардер и один из самых известных бизнесменов страны, обвинил председателя Службы финансово-бюджетного надзора Польши (KNF) Марека Хшановского (Marek Chrzanowski) в вымогательстве взятки, пишет Financial Times.

Как утверждает Л.Чарнецкий, глава KNF воспользовался частной встречей, чтобы предложить Getin Noble Bank нанять конкретного юриста и выплатить ему гонорар в размере 1% капитализации банка в обмен на "поддержку и защиту" со стороны финрегулятора. Бизнесмен подал официальное заявление в польскую прокуратуру.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал провести всестороннее расследование. Он потребовал от М.Хшановского немедленных объяснений, заявил глава администрации премьера польской радиостанции RMF FM.

В день, о котором идет речь в заявлении Л.Чарнецкого, 1% рыночной капитализации Getin Noble Bank составлял около 13,6 млн польских злотых ($3,6 млн).

Пресс-служба KNF отвергла все обвинения, назвав их попыткой шантажа.

В ходе торгов в Варшаве во вторник акции Getin подешевели на 1,8%.