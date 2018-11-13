Во Франции за 2018 год удалось предотвратить шесть терактов

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что французским спецслужбам удалось предотвратить шесть терактов в этом году, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".
Такое заявление К.Кастанер сделал в день трехлетия со дня терактов, которые произошли во французской столице 13 ноября 2015 года.
В частности, на прошлой неделе были задержаны экстремисты, подозреваемые в организации попытки нападения на президента Франции Эмманюэля Макрона.
По словам министра, террористическая угроза во Франции остается высокой, но она "стала другой по своему характеру", поскольку влияние группировки "Исламское государство" в стране снизилось.
Вечером 13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". В результате терактов погибли 130 человек.
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