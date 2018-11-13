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Дальнее зарубежье 13.11.2018 17:41

Во Франции за 2018 год удалось предотвратить шесть терактов

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что французским спецслужбам удалось предотвратить шесть терактов в этом году, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Такое заявление К.Кастанер сделал в день трехлетия со дня терактов, которые произошли во французской столице 13 ноября 2015 года.

В частности, на прошлой неделе были задержаны экстремисты, подозреваемые в организации попытки нападения на президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам министра, террористическая угроза во Франции остается высокой, но она "стала другой по своему характеру", поскольку влияние группировки "Исламское государство" в стране снизилось.

Вечером 13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". В результате терактов погибли 130 человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕРАКТЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]