Назарбаев приветствовал успехи Трампа в переговорах с Северной Кореей

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил работу президента США Дональда Трампа в переговорах с КНДР, заявил о необходимости продолжать переговорный процесс по ситуации на Корейском полуострове.
"Можно аплодировать президенту Дональду Трампу, и мы аплодируем. Действительно, решительно провел встречу, договорились, мы до конца не знаем, о чем договорились, наверное, Северная Корея ждет тоже, чтобы договоренности выполнялись, и США тоже ждут, что будет дальше. Надо, наверное, эти переговоры продолжать, доводить до конца", - сказал Н.Назарбаев на заседании "Астана клуба" во вторник.
"После этих переговоров Северная Корея прекратила пуски ракет и приостановила испытания ядерного оружия. Это уже хорошие новости для всех нас", - сказал президент Казахстана.
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