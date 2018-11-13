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Дальнее зарубежье 13.11.2018 17:33

Генсек НАТО обеспокоен новыми российскими ракетами и призывает Москву выполнять ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с появлением у России ракет нового типа, и призвал Москву соблюдать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"НАТО не хочет новой гонки вооружений, но мы обеспокоены в связи с новыми российскими ракетами. Они мобильны, они способны нести ядерные заряды, и они могут достичь таких европейских городов как Берлин", - сказал Й.Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ЦДФ.

При этом он вновь призвал Россию соблюдать условия ДРСМД. "Поэтому мы призываем Россию удостовериться, что она соблюдает условия ДРСМД. Сейчас договор находится под угрозой", - отметил генсек Североатлантического альянса.

Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что речь идет о ракетах 9М729. Она пояснила, что в НАТО неоднократно пытались получить информацию об этой новой ракетной системе.

Й.Столтенберг также выразил обеспокоенность в связи с китайскими ракетами средней дальности, и призвал КНР присоединиться к ДРСМД.

"Мы видим, как Китай активно инвестирует в новые, современные виды вооружения, в том числе и в ракеты", - сказал он.

Половина ракет, находящихся в арсенале Китая, по его словам, "нарушила бы условия ДРСМД, если бы Китай был участником ДРСМД"

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. В то же время Д.Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

"Мы поддерживаем расширение договора так, чтобы к нему присоединился и Китай", - сказал Й.Столтенберг.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, КНР, ПРИЗЫВ


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