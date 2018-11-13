Тенге в январе-октябре ослабел к доллару на 12,7%, на курс продолжают влиять внешние факторы - Нацбанк

Курс тенге к доллару США в январе-октябре текущего года снизился на 12,7%, ослабление нацвалюты вызвано влиянием внешних условий, сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

"Ослабление тенге было вызвано внешними факторами. Среди них укрепление доллара США и повышение ставки ФРС, и, как следствие, оттоки капитала с развивающихся рынков, а также ослабление российского рубля и соответствующее изменение курса тенге к внешним условиям", - сказал Д.Акишев на заседании правительства в Астане во вторник.

Регулятор и ранее упоминал внешние факторы в качестве основной причины падения курса нацвалюты.

Как сообщалось ранее, казахстанская валюта с августа усилила падение к доллару на Казахстанской фондовой бирже (KASE), при этом увеличилась волатильность курсовой динамики. В этих условиях Нацбанк в сентябре впервые с октября 2017 года возобновил интервенции в поддержку тенге. В частности, 5-7 сентября, в дни обвального падения курса казахстанской валюты, регулятор продал $520,6 млн.

Руководство Нацбанка ранее неоднократно заявляло, что регулятор намерен твердо придерживаться политики свободно плавающего курса тенге. В этой связи центробанк вмешивается в ситуацию на валютном рынке лишь в крайних случаях для предотвращения значительных колебаний курса.