Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 15 Ноя 13° 16 Ноя 14°

Финансы 13.11.2018 16:04

Тенге в январе-октябре ослабел к доллару на 12,7%, на курс продолжают влиять внешние факторы - Нацбанк

Курс тенге к доллару США в январе-октябре текущего года снизился на 12,7%, ослабление нацвалюты вызвано влиянием внешних условий, сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

"Ослабление тенге было вызвано внешними факторами. Среди них укрепление доллара США и повышение ставки ФРС, и, как следствие, оттоки капитала с развивающихся рынков, а также ослабление российского рубля и соответствующее изменение курса тенге к внешним условиям", - сказал Д.Акишев на заседании правительства в Астане во вторник.

Регулятор и ранее упоминал внешние факторы в качестве основной причины падения курса нацвалюты.

Как сообщалось ранее, казахстанская валюта с августа усилила падение к доллару на Казахстанской фондовой бирже (KASE), при этом увеличилась волатильность курсовой динамики. В этих условиях Нацбанк в сентябре впервые с октября 2017 года возобновил интервенции в поддержку тенге. В частности, 5-7 сентября, в дни обвального падения курса казахстанской валюты, регулятор продал $520,6 млн.

Руководство Нацбанка ранее неоднократно заявляло, что регулятор намерен твердо придерживаться политики свободно плавающего курса тенге. В этой связи центробанк вмешивается в ситуацию на валютном рынке лишь в крайних случаях для предотвращения значительных колебаний курса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕНГЕ, КУРС, НАЦБАНК


Похожие новости


Тенге не будет пропорционально реагировать на падение рубля - Нацбанк Казахстана Нацбанк Казахстана считает тенге недооцененным, допускает укрепление нацвалюты Казахстан оказался бы во много крат беднее, если бы не отказался от поддержания курса тенге - Назарбаев Средневзвешенный курс тенге на KASE в среду упал на 2,5%, установил новый антирекорд - 283,98/$1 Девальвация тенге негативно скажется на качестве активов казахстанских банков - Fitch

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]