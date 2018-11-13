Норвежский фрегат, получивший повреждения после столкновения с танкером, полностью ушел под воду

Несмотря на все усилия спасателей, фрегат ВМС Норвегии "Хельге Ингстад", столкнувшийся в минувший четверг с мальтийским танкером "Сола ТС", практически полностью ушел под воду, сообщила Норвежская прибрежная администрация.

Согласно опубликованным фотографиям, у побережья района Хордаланн на юге Норвегии, куда смог дойти после столкновения поврежденный фрегат, на поверхности моря теперь видны лишь небольшая часть верхней надстройки корабля и антенны.

Как сообщалось, столкновение произошло в 04:03 утра (07:03 ) 8 ноября. В тот момент фрегат "Хельге Ингстад", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", который является одним из самых современных в составе ВМС Норвегии, возвращался на базу с крупнейших со времен холодной войны учений НАТО Trident Juncture 2018.

После столкновения с танкером командир сразу направил фрегат к берегу в попытке посадить его на мель и спасти корабль. Однако боевой корабль, получивший 10-метровую пробоину вдоль правого корпуса, начал тонуть. Оказавшись уже около берега, фрегат лег на правый борт, и большая его часть ушла под воду.

Весь экипаж фрегата в составе 127 моряков был эвакуирован. В результате столкновения с танкером пострадали восемь членов экипажа фрегата. Следов серьезного повреждения у танкера и утечки нефти не обнаружено. Никто из 23 человек его экипажа не пострадал.

Все последующие попытки спасателей по креплению корабля к берегу стальными тросами, стабилизации его положения с помощью буксиров и постоянная откачка воды результатов не принесли.

Согласно данным международной Системы автоматической идентификации судов AIS, фрегат ВМС Норвегии "Хельге Ингстад" перед столкновением с танкером шел с выключенным транспондером.

Гигантский мальтийский танкер, перевозивший 62,5 тыс. тонн нефти, "не видел" фрегат перед столкновением. Данные AIS также говорят о том, что фрегат ВМС Норвегии шел наперерез курсу танкера. Сразу после столкновения на фрегате включился транспондер, и было зафиксировано его точное положение на море.

При этом норвежский центр управления движением судов сообщил, что перед самым столкновением несколько раз предупреждал по радио команду фрегата об опасном сближении с танкером. На это с фрегата отвечали, что "ситуация находится под контролем".

Судя по фотографиям повреждений, публикуемым норвежскими СМИ, танкер ударил носовой частью по правой стороне фрегата.

По сообщениям норвежских СМИ, в настоящее время власти начали расследование причин столкновения. При этом, в частности, выясняется, кто в тот момент находился на мостике дорогостоящего корабля, стоимость которого оценивается в $650 млн, а также почему суперсовременный боевой корабль, оснащенный новейшими системами поиска и отслеживания надводных, подводных и воздушных целей, не заметил такой большой танкер.

Эксперты также отмечают, что такой большой танкер не смог бы быстро изменить курс, даже если бы его команда визуально заметила приближающийся фрегат. Между тем фрегат, обладающий высокой маневренностью, и "видящий" танкер, легко мог бы избежать столкновения.