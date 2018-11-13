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Дальнее зарубежье 13.11.2018 16:06

Назарбаев и Карзай обсудили проблему межафганского диалога

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем вопросы обеспечения безопасности в регионе, вопросы примирения сторон афганского конфликта, сообщила пресс-служба главы государства.

Встреча состоялась во вторник после окончания заседания Астанинского клуба.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в регионе в контексте озвученных на заседании инициатив. В частности, особое внимание было уделено проблеме примирения конфликтующих сторон в афганском конфликте", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Астана клуб" - международная дискуссионная площадка, на которой проходят ежегодные встречи политиков, дипломатов, а также экспертов аналитических центров США, России, Китая, стран Европы, Ближнего Востока и Азии. В рамках организации обсуждаются глобальные тенденции и ключевые мировые проблемы, оказывающих влияние на регион Большой Евразии. Организаторами Астанинского клуба являются Фонд первого президента Казахстана и Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]