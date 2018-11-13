Назарбаев и Карзай обсудили проблему межафганского диалога

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем вопросы обеспечения безопасности в регионе, вопросы примирения сторон афганского конфликта, сообщила пресс-служба главы государства.
Встреча состоялась во вторник после окончания заседания Астанинского клуба.
"В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в регионе в контексте озвученных на заседании инициатив. В частности, особое внимание было уделено проблеме примирения конфликтующих сторон в афганском конфликте", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Астана клуб" - международная дискуссионная площадка, на которой проходят ежегодные встречи политиков, дипломатов, а также экспертов аналитических центров США, России, Китая, стран Европы, Ближнего Востока и Азии. В рамках организации обсуждаются глобальные тенденции и ключевые мировые проблемы, оказывающих влияние на регион Большой Евразии. Организаторами Астанинского клуба являются Фонд первого президента Казахстана и Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде.
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