Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 15 Ноя 13° 16 Ноя 14°

Социум 13.11.2018 16:23

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $318

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 октября 2018 года составляет 540,5 манат ($317.9 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 2,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорта и складском хозяйстве, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 октября 2018 года составляет 1 млн 552,7 тыс. человек. Из них 883,2 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 669,5 тыс. человек – в частном.

При этом 21,3% работников заняты в сфере образования, 18,7% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,4% - промышленности, 8,5% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,2% - строительстве, 7% - госуправлении и обороне, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 11% - прочих сферах экономики.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $320 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $318 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $317 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $313 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $300 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $306

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]