Арабская коалиция после визита главы британского МИД согласилась на эвакуацию из Йемена некоторых раненых повстанцев

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция после визита в королевство главы МИД Великобритании Джереми Ханта дала согласие на эвакуацию из Йемена некоторых раненых повстанцев-хуситов, говорится в заявлении британского МИД.

"После визита министра иностранных дел Джереми Ханта в Саудовскую Аравию и в ОАЭ возглавляемая Саудовской Аравией коалиция согласилась на эвакуацию раненых хуситов из Йемена, (что являлось - ИФ) одним из основных препятствий для переговоров под эгидой ООН в Женеве в сентябре", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, "в преддверии еще одного раунда мирных переговоров, который планируется провести в Швеции позднее в этом месяце, коалиционные войска теперь позволят ООН следить за медицинской эвакуацией хуситов, в том числе 50 раненых бойцов, в Оман".

В заявлении отмечается, что после встреч с представителями руководства Саудовской Аравии, ОАЭ, Йемена и главой МИД Омана Юсуфом бен Алави Дж.Хант указал, что только "дипломатия и переговоры" позволят урегулировать кризис в Йемене.

По словам министра, он воодушевлен тем, что Саудовская Аравия и ОАЭ продемонстрировали поддержку мирного процессу под эгидой ООН, которым руководит спецпредставитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс.

Дж.Хант отметил, что встречи с руководителями стран региона принесли успех в деле устранения препятствий для мирных переговоров и для деэскалации военных действий.

Он также заявил, что Лондон продолжит работать с партнерами для поддержки усилий спецпредставителя ООН и улучшения гуманитарной ситуации в Йемене.

Кроме этого, во время визита в королевство Дж.Хант обсуждал дело об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Министр подчеркнул необходимость предоставить полную информацию об ответственных за это убийство и не позволить подобному происходить впредь, отмечается в заявлении МИД Великобритании.

6 сентября в Женеве должны были пройти мирные переговоры под эгидой ООН, однако йеменские повстанцы в итоге от них отказались.