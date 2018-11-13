Австрийский суд отказался арестовать офицера, заподозренного в шпионе в пользу России

Земельный суд Зальцбурга принял постановление, в соответствии с которым было отклонено ходатайство прокуратуры об аресте австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает во вторник австрийская газета "Кронен цайтунг".
"Со стороны суда не была удовлетворена просьба (прокуратуры - ИФ) об аресте подозреваемого до начала судебного процесса", - пишет издание.
При этом газета отмечает, что прокуратура подала заявление накануне. В ходатайстве подчеркивалось, что австрийский полковник, вероятно, нарушил параграфы 252 и 256 уголовного кодекса Австрии: речь идет о разглашении государственной тайны и о разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.
Ранее австрийские СМИ сообщили, что бывший офицер, ныне пенсионер, в период службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России.
Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что "шпионаж недопустим и должен осуждаться", а также сказал, что будет обсуждать дальнейшие шаги в отношении РФ со своими европейскими партнерами.
Со своей стороны МИД РФ выразил протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в шпионаже в пользу России бывшего полковника австрийской армии и предупредил, что эти заявления привели к осложнению российско-австрийских отношений.
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