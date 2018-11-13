Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 15 Ноя 13° 16 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 13.11.2018 18:15

Австрийский суд отказался арестовать офицера, заподозренного в шпионе в пользу России

Земельный суд Зальцбурга принял постановление, в соответствии с которым было отклонено ходатайство прокуратуры об аресте австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает во вторник австрийская газета "Кронен цайтунг".

"Со стороны суда не была удовлетворена просьба (прокуратуры - ИФ) об аресте подозреваемого до начала судебного процесса", - пишет издание.

При этом газета отмечает, что прокуратура подала заявление накануне. В ходатайстве подчеркивалось, что австрийский полковник, вероятно, нарушил параграфы 252 и 256 уголовного кодекса Австрии: речь идет о разглашении государственной тайны и о разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что бывший офицер, ныне пенсионер, в период службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что "шпионаж недопустим и должен осуждаться", а также сказал, что будет обсуждать дальнейшие шаги в отношении РФ со своими европейскими партнерами.

Со своей стороны МИД РФ выразил протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в шпионаже в пользу России бывшего полковника австрийской армии и предупредил, что эти заявления привели к осложнению российско-австрийских отношений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, СУД, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, РЕШЕНИЕ


Похожие новости


Австрийский суд приговорил к пожизненному заключению сирийца за убийство 20 солдат Суд в Вене рассмотрит апелляцию прокуратуры на отказ в экстрадиции украинского олигарха Фирташа в США - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]