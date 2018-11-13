Анкара разочарована конференцией по Ливии и прекращает участие во встрече, заявил вице-президент Турции

Вице-президент Турции Фуат Октай объявил о том, что Анкара недовольна ходом конференции по Ливии в Палермо и отказывается участвовать в этом мероприятии.

"Турция покидает эту встречу с глубоким разочарованием", - отмечается в заявлении вице-президента.

"Кризис в Ливии нельзя будет решить, если некоторые страны продолжат узурпировать (мирный - ИФ) процесс в своих собственных узких интересах. Ливия нуждается в меньшем, а не большем иностранном вмешательстве", - говорится в заявлении.

При этом вице-президент отметил готовность Турции к диалогу по проблеме Ливии и необходимость Анкары участвовать в процессе урегулирования ситуации.

"Любая встреча, из которой Турция исключена, оказалась бы контрпродуктивной для решения проблемы", - подчеркнул Ф.Октай.

Он упомянул "неформальную многостороннюю встречу этим утром", участники которой, по мнению вице-президента, представили себя в качестве основных действующих лиц в регионе Средиземноморья. Ф.Октай назвал эту ситуацию "обманчивым и разрушительным подходом", который Турция не приемлет.

Ф.Октай добавил, что силы, создавшие нынешние "ужасные условия" в Ливии и способствующие сохранению таковых, не способны исправить положение дел.

Международная конференция по Ливии, проходит в Палермо 12-13 ноября.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Халифой Хафтаром.