Анкара разочарована конференцией по Ливии и прекращает участие во встрече, заявил вице-президент Турции

Вице-президент Турции Фуат Октай объявил о том, что Анкара недовольна ходом конференции по Ливии в Палермо и отказывается участвовать в этом мероприятии.
"Турция покидает эту встречу с глубоким разочарованием", - отмечается в заявлении вице-президента.
"Кризис в Ливии нельзя будет решить, если некоторые страны продолжат узурпировать (мирный - ИФ) процесс в своих собственных узких интересах. Ливия нуждается в меньшем, а не большем иностранном вмешательстве", - говорится в заявлении.
При этом вице-президент отметил готовность Турции к диалогу по проблеме Ливии и необходимость Анкары участвовать в процессе урегулирования ситуации.
"Любая встреча, из которой Турция исключена, оказалась бы контрпродуктивной для решения проблемы", - подчеркнул Ф.Октай.
Он упомянул "неформальную многостороннюю встречу этим утром", участники которой, по мнению вице-президента, представили себя в качестве основных действующих лиц в регионе Средиземноморья. Ф.Октай назвал эту ситуацию "обманчивым и разрушительным подходом", который Турция не приемлет.
Ф.Октай добавил, что силы, создавшие нынешние "ужасные условия" в Ливии и способствующие сохранению таковых, не способны исправить положение дел.
Международная конференция по Ливии, проходит в Палермо 12-13 ноября.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Халифой Хафтаром.
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