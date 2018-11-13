Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 15 Ноя 13° 16 Ноя 14°

Бизнес и законодательство 13.11.2018 16:50

Словакия готова сотрудничать с Азербайджаном в сфере ИКТ и химической промышленности – премьер

Словакия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном по ряду направлений, заявил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини.

«Мы весьма заинтересованы в расширении нашего сотрудничества с Азербайджаном. В настоящее время мы уже сотрудничаем по таким направлениям как автомобильная и добывающая промышленность, машиностроение. Но мы очень хотим работать в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, ИКТ и высокие технологии, а также химическая промышленность», - сказал П.Пеллегрини во вторник на азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

По его словам, Словакия, благодаря своему местоположению и тому, что входит Еврозону, может открыть большие возможности для азербайджанских предпринимателей.

"Экономика Словакии является одной из самых открытых в Европе. Кроме того, наша страна входит в ЕС и в Еврозону. Поэтому мы можем стать хорошим партнером для азербайджанских предпринимателей, желающих работать в Европе", - отметил П.Пеллегрини.

В свою очередь, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев считает, что Баку и Братиславе необходимо продолжить взаимодействие для увеличения взаимного товарооборота.

"В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 11 компаний со словацким капиталом. За 9 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 33% по сравнению с показателем января-сентября 2017 года", - сказал Ш.Мустафаев.

Министр добавил, что в целом товарооборот Азербайджана со странами ЕС за 9 месяцев 2018 года превысил $9 млрд, что составляет 42% от общего товарооборота страны.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЛОВАКИЯ, ТОВАРООБОРОТ, ПЛАНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]