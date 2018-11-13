Словакия готова сотрудничать с Азербайджаном в сфере ИКТ и химической промышленности – премьер

Словакия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном по ряду направлений, заявил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини.

«Мы весьма заинтересованы в расширении нашего сотрудничества с Азербайджаном. В настоящее время мы уже сотрудничаем по таким направлениям как автомобильная и добывающая промышленность, машиностроение. Но мы очень хотим работать в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, ИКТ и высокие технологии, а также химическая промышленность», - сказал П.Пеллегрини во вторник на азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

По его словам, Словакия, благодаря своему местоположению и тому, что входит Еврозону, может открыть большие возможности для азербайджанских предпринимателей.

"Экономика Словакии является одной из самых открытых в Европе. Кроме того, наша страна входит в ЕС и в Еврозону. Поэтому мы можем стать хорошим партнером для азербайджанских предпринимателей, желающих работать в Европе", - отметил П.Пеллегрини.

В свою очередь, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев считает, что Баку и Братиславе необходимо продолжить взаимодействие для увеличения взаимного товарооборота.

"В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 11 компаний со словацким капиталом. За 9 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 33% по сравнению с показателем января-сентября 2017 года", - сказал Ш.Мустафаев.

Министр добавил, что в целом товарооборот Азербайджана со странами ЕС за 9 месяцев 2018 года превысил $9 млрд, что составляет 42% от общего товарооборота страны.

А.Мамедов