В Кабуле настроены на проведение президентских выборов в апреле 2019 года

Президентские выборы пройдут в установленный срок в апреле 2019 года, заявил глава исполнительной власти страны Абдулла Абдулла на встрече с послом США в Афганистане Джоном Бассом, сообщил во вторник пресс-секретарь А.Абдуллы Муджиб Рахими.

Глава исполнительной власти сказал, что президентские выборы пройдут в Афганистане в положенное время и что мирный процесс и переговоры являются отдельной темой и не связаны с проведением выборов, говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге М.Рахими в Tvitter. По его словам, на встрече обсуждались последние военно-политические события, прошедшие выборы в США, мирные переговоры и двусторонние отношения.

В свою очередь посол США написал в микроблоге в Tvitter, что США окажут помощь в проведении президентских выборов в следующем году.

"Мы по-прежнему привержены оказанию помощи избирательным комиссиям и афганскому правительству в подготовке к президентским выборам в апреле 2019 года", - говорится в его сообщении.

Ранее ряд афганских СМИ со ссылкой на The Wall Street Journal сообщили, что США поднимают вопрос о возможности отмены президентских выборов в Афганистане на фоне переговоров талибов (члены движения "Талибан" - террористической организации, запрещенной в РФ) с американскими представителями.

Издание со ссылкой на источники писало, что эта идея была поднята спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

З.Халилзад был назначен на этот пост в сентябре. Он уже провел ряд встреч с афганскими чиновниками и талибами. Его последняя встреча с президентом Афганистана Ашрафом Гани состоялась в минувшую субботу.

В минувший понедельник спецпредставитель США по Афганистану посетил Пакистан, во время которого власти страны освободили из заключения двух представителей "Талибан" - Абдул Самада Сани, ранее включенного властями США в список террористов и бывшего во время правления талибов главой Центробанка Афганистана, и полевого командира по имени Салахаддин, сообщило накануне агентство "Ассошиэйтед пресс".

В конце октября Пакистан освободил одного из учредителей движения "Талибан" Муллу Абдул Гани Барадара, который был схвачен в 2010 году в ходе совместной операции американских и пакистанских сил в Карачи.

Мулла Барадар на момент ареста был вторым по старшинству командиром "Талибана", сообщала радиостанция "Голос Америки".

"Пакистан освободил его по просьбе США, чтобы продвинуться к достижению общей цели - достичь политического урегулирования ситуации в Афганистане. (...) Его освобождение призвано придать импульс мирным усилиям в Афганистане", - цитировала радиостанция официального представителя МИД Пакистана Мохаммада Файзала.