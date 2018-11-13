В Кабуле настроены на проведение президентских выборов в апреле 2019 года

Президентские выборы пройдут в установленный срок в апреле 2019 года, заявил глава исполнительной власти страны Абдулла Абдулла на встрече с послом США в Афганистане Джоном Бассом, сообщил во вторник пресс-секретарь А.Абдуллы Муджиб Рахими.
Глава исполнительной власти сказал, что президентские выборы пройдут в Афганистане в положенное время и что мирный процесс и переговоры являются отдельной темой и не связаны с проведением выборов, говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге М.Рахими в Tvitter. По его словам, на встрече обсуждались последние военно-политические события, прошедшие выборы в США, мирные переговоры и двусторонние отношения.
В свою очередь посол США написал в микроблоге в Tvitter, что США окажут помощь в проведении президентских выборов в следующем году.
"Мы по-прежнему привержены оказанию помощи избирательным комиссиям и афганскому правительству в подготовке к президентским выборам в апреле 2019 года", - говорится в его сообщении.
Ранее ряд афганских СМИ со ссылкой на The Wall Street Journal сообщили, что США поднимают вопрос о возможности отмены президентских выборов в Афганистане на фоне переговоров талибов (члены движения "Талибан" - террористической организации, запрещенной в РФ) с американскими представителями.
Издание со ссылкой на источники писало, что эта идея была поднята спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.
З.Халилзад был назначен на этот пост в сентябре. Он уже провел ряд встреч с афганскими чиновниками и талибами. Его последняя встреча с президентом Афганистана Ашрафом Гани состоялась в минувшую субботу.
В минувший понедельник спецпредставитель США по Афганистану посетил Пакистан, во время которого власти страны освободили из заключения двух представителей "Талибан" - Абдул Самада Сани, ранее включенного властями США в список террористов и бывшего во время правления талибов главой Центробанка Афганистана, и полевого командира по имени Салахаддин, сообщило накануне агентство "Ассошиэйтед пресс".
В конце октября Пакистан освободил одного из учредителей движения "Талибан" Муллу Абдул Гани Барадара, который был схвачен в 2010 году в ходе совместной операции американских и пакистанских сил в Карачи.
Мулла Барадар на момент ареста был вторым по старшинству командиром "Талибана", сообщала радиостанция "Голос Америки".
"Пакистан освободил его по просьбе США, чтобы продвинуться к достижению общей цели - достичь политического урегулирования ситуации в Афганистане. (...) Его освобождение призвано придать импульс мирным усилиям в Афганистане", - цитировала радиостанция официального представителя МИД Пакистана Мохаммада Файзала.
Братислава планирует открыть диппредставительство в Баку – премьер Словакии
Баку рассматривает предложение посредников по Карабаху о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Милане - МИД
ОБСЕ проведет в среду мониторинг в зоне карабахского конфликта
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Японией
ОПЕК прогнозирует сокращение добычи нефти на АЧГ на Каспии в ноябре, BP – опровергает
Счетная палата Азербайджана предлагает провести оценку налогового разрыва
В Азербайджане за 9 месяцев штрафы за нарушение ПДД составили около 59 млн манатов
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $318
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
Молодые азербайджанские специалисты приняли участие в международной встрече молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров в Москве
Фестиваль M.A.P., организованный при поддержке Bakcell, оставил незабываемые впечатления в памяти любителей театра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»