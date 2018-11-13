Президент Сингапура отмечает успешность развития отношений с Россией

Президент Сингапура Халима Якоб на государственном приеме в честь президента РФ Владимира Путина заявила, что итогом 50 лет дипломатических отношений с Россией стало успешное развитие взаимодействия, в том числе экономических.
Дружба между двумя странами развивается, несмотря на то, что Сингапур и Россия - совершенно разные страны, в том числе по площади и по числу жителей", - сказала Х.Якоб.
Она отметила регулярные контакты между двумя странами на различных уровнях, в том числе по линии правительства и парламентов, а также работу межправительственной комиссии. По словам президента Сингапура, отношения двух стран в экономике также активно развиваются, в частности, товарооборот уже вырос до $7,4 млрд.
Х.Якоб подчеркнула, что дружба между двумя странами развивается, несмотря на то, что Сингапур и Россия - совершенно разные страны, в том числе по площади и по числу жителей. Она отметила регулярные контакты между двумя странами на различных уровнях, в том числе по линии правительства и парламентов, а также работу межправительственной комиссии. По словам президента Сингапура, отношения двух стран в экономике также активно развиваются, в частности, товарооборот уже вырос до $7,4 млрд.
Х.Якоб отметила и перспективы сотрудничества Сингапура с Евразийским экономическим союзом.
По словам президента Сингапура, импульс туристическим обменам придал чемпионат мира по футболу, на который в РФ приехали болельщики из Сингапура. Она упомянула о других важных совместных проектах, в том числе - в сфере культуры. Х.Якоб напомнила, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипотношений двух стран и выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества РФ и Сингапура. Она процитировала русскую пословицу - "Для милого друга семь верст - не околица" - и подчеркнула, что, несмотря на расстояния и большую разницу между двумя странами, это были "хорошие 50 лет дружбы".
Х.Якоб предложила тост за здоровье В.Путина и дружбу между двумя странами.
"Предлагаю тост - за здоровье и успехи президента Путина, за развитие и процветание россиян и за крепкую дружбу между Сингапуром и Россией", - сказала она.
На приеме, проходящем в резиденции президента Сингапура - дворце Истана, присутствуют, в частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков, вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Трутнев, глава МИД Сергей Лавров и ряд других министров, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель ВЭБ Игорь Шувалов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и другие представители крупного бизнеса.
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