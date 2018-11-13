Турция призывает международное сообщество принять меры в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Турция призывает мировое сообщество к конкретным шагам на фоне резкого обострения ситуации в ближневосточном регионе после обмена ударами между Израилем и сектором Газа, заявил во вторник пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Анкара ожидает от мирового сообщества ответственного подхода и реальных шагов в ответ на удары Израиля", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

И.Калын подчеркнул, что единственным решением палестино-израильского конфликта является учет принципа "два государства для двух народов".

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля с момента начала ракетных обстрелов из сектора Газа атаковала около 150 целей в этом районе.

При этом израильская армия насчитала около 370 ракет и артиллерийских снарядов, выпущенных со стороны сектора Газа, включая 70 ракет, выпущенных в ночь на вторник по израильским населенным пунктам.