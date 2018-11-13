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Регион 13.11.2018 18:33

Турция призывает международное сообщество принять меры в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Турция призывает мировое сообщество к конкретным шагам на фоне резкого обострения ситуации в ближневосточном регионе после обмена ударами между Израилем и сектором Газа, заявил во вторник пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Анкара ожидает от мирового сообщества ответственного подхода и реальных шагов в ответ на удары Израиля", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

И.Калын подчеркнул, что единственным решением палестино-израильского конфликта является учет принципа "два государства для двух народов".

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля с момента начала ракетных обстрелов из сектора Газа атаковала около 150 целей в этом районе.

При этом израильская армия насчитала около 370 ракет и артиллерийских снарядов, выпущенных со стороны сектора Газа, включая 70 ракет, выпущенных в ночь на вторник по израильским населенным пунктам.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, МИР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]