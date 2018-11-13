Молодые азербайджанские специалисты приняли участие в международной встрече молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров в Москве

С 7 по 10 ноября 2018 года Московский архитектурный институт при поддержке Роскультцентра и Россотрудничества провел международную встречу молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров. На ней обсуждались актуальные вопросы современного архитектурного образования.
В рамках программы Россотрудничества «Новое поколение» во встрече приняли участие 22 молодых специалиста из стран СНГ, в том числе два специалиста из Азербайджана.
В рамках культурной программы участники посетили парк «Зарядье», музей современного искусства «Гараж» в Парке Горького, Центральный Дом Художника, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Красную площадь.
В рамках деловой программы участников принял ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский. Он выступил с лекцией «Новый взгляд на историю русской архитектуры». Состоялась дискуссия о будущем архитектурного образования.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»