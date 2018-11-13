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ТЭК 13.11.2018 17:21

Украина, Польша и Литва смогут стать энергетически независимыми от РФ после создания восточноевропейского энергохаба - спикер Рады Парубий

Создание восточноевропейского энергетического хаба позволит Украине, Польше и Литве стать энергетически независимыми от России, считает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Мы обсудили совместные действия в энергетической безопасности... В частности, речь идет об идее создания единого энергетического хаба и объединения наших усилий - как объединения наших электростанций, так и поставок газа, поскольку сжиженный газ, который сегодня поставляется в Балтию, и газовые хранилища, которые есть в Украине, вместе могут создать большой комплекс..., который позволит нам выйти полностью на энергетическую независимость от России", - сказал А.Парубий на совместной пресс-конференции со спикерами парламентов Польши и Литвы во вторник в Вильнюсе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в резолюции по итогам 9-го заседания межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва поддержали усилия по развитию восточноевропейского энергетического хаба путем объединения критической инфраструктуры (линий электропередач, газопроводов, газовых хранилищ, железнодорожных и автомобильных сетей) государств - членов парламентской ассамблеи, а также инфраструктуры приграничных регионов между Польшей и Украиной.

Как сообщалось, 9-е заседание межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва прошло 12-13 ноября в Вильнюсе.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, ЛИТВА, ЭНЕРГОХАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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