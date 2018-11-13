В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой





12 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось открытие персональной выставки «Чудеса палитры» молодой художницы, учащейся Центра развития молодежи города Баку Захры Мамедовой.

Гостей выставки приветствовала главный специалист представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова.

О творческих успехах Захры Мамедовой рассказала заместитель директора Центра развития молодежи Надежда Портнова, директор галереи «Хатаинский центр искусств» Заид Авазов и народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов.