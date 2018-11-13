Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 15 Ноя 13° 16 Ноя 14°

13.11.2018 17:25

В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой


12 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось открытие персональной выставки «Чудеса палитры» молодой художницы, учащейся Центра развития молодежи города Баку Захры Мамедовой.

Гостей выставки приветствовала главный специалист представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова.

О творческих успехах Захры Мамедовой рассказала заместитель директора Центра развития молодежи Надежда Портнова, директор галереи «Хатаинский центр искусств» Заид Авазов и народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]