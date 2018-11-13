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Дальнее зарубежье 13.11.2018 19:45

Медведев назвал непростой ситуацию в Ливии, заявил, что ее инспирировали ЕС и США в нарушение резолюции СБ ООН

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал непростой ситуацию в Ливии, заявил, что она была инспирирована США, ЕС и рядом других стран в нарушение резолюции СБ ООН.

"Ситуация непростая. Она, к сожалению, связана с теми драматическими событиями, которые случились в 2011 году, и которые напрямую были инспирированы нашими партнерами по Европейскому Союзу, США на тот период и некоторыми другими странами", - заявил он по итогам международной конференции по Ливии в Палермо.

Д.Медведев подчеркнул, что эти процессы были связаны "с грубейшим нарушением резолюций ООН".

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ЛИВИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]