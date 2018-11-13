Медведев назвал непростой ситуацию в Ливии, заявил, что ее инспирировали ЕС и США в нарушение резолюции СБ ООН

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал непростой ситуацию в Ливии, заявил, что она была инспирирована США, ЕС и рядом других стран в нарушение резолюции СБ ООН.
"Ситуация непростая. Она, к сожалению, связана с теми драматическими событиями, которые случились в 2011 году, и которые напрямую были инспирированы нашими партнерами по Европейскому Союзу, США на тот период и некоторыми другими странами", - заявил он по итогам международной конференции по Ливии в Палермо.
Д.Медведев подчеркнул, что эти процессы были связаны "с грубейшим нарушением резолюций ООН".
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