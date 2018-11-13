Счетная палата Азербайджана предлагает провести оценку налогового разрыва

Счетная палата Азербайджана предлагает проводить оценку налогового разрыва, заявил председатель Счетной палаты Вугар Гульмамедов.
«Данный подход широко развит во всем мире. Несмотря на то, что подход к понятию «налоговый разрыв» может несколько отличаться в каждой стране, в целом это разница между сумой налогов, которые теоретически должны быть уплачены налогоплательщиком, и суммой фактически уплаченных налогов. Мы предлагаем проводить тщательный анализ данного показателя», - сказал В. Гюльмамедов во вторник в парламенте при обсуждении проекта госбюджета на 2019 год.
По его словам, расчет данного показателя и включение его в бюджетный пакет позволит расширить налогооблагаемую базу, а также повысит эффективность налогового администрирования путем постепенного снижения доли «теневой экономики».
«В то же время этот подход создаст условия для выявления факторов, вызывающих данный разрыв, сокращения налогового разрыва и повышения уровня добровольного декларирования», - считает В. Гюльмамедов.
А.Мамедов
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