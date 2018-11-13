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СНГ 13.11.2018 20:04

Россия пригрозила Давосу бойкотом за отказ в участии санкционным лицам

Россия откажется от участия в форуме в Давосе, если условия для российских представителей бизнеса не будут изменены, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее стало известно, что организаторы Всемирного экономического форума, ежегодная сессия которого проходит в январе в Давосе, фактически отказали в участии в мероприятии трем его завсегдатаям из России - Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину. Причина - американские санкции, которые были наложены на них в апреле этого года.

"Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет", - сказал Д.Медведев журналистам.

Он отметил, что обсуждал рекомендации для российского бизнеса отказаться от участия в форуме с президентом Швейцарской Конфедерации, который пообещал навести справки на этот счет.

"Решение очень странное, если не сказать больше, как было сказано в известном советском кинофильме. Я только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации и сказал, что для нас это удивительно, тем более что речь идет о неправительственной организации", - сказал Д.Медведев.

"Он сказал, что наведет справки", - добавил премьер.

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году. Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров, целую группу министров, руководителей госбанков и госкомпаний.

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Тэги: РОССИЯ, ДАВОС, ФОРУМ, УЧАСТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]