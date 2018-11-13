ОПЕК прогнозирует сокращение добычи нефти на АЧГ на Каспии в ноябре, BP – опровергает

ОПЕК прогнозирует снижение экспорта нефти из Азербайджана в ноябре 2018 года ввиду сокращения добычи на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) из-за плановых технических работ, говорится в ежемесячном отчете картеля.

«Объем добычи нефти и конденсата в Азербайджане в сентябре увеличился на 0,02 млн баррелей в сутки - до 0,81 млн б/с ростом добычи конденсата на месторождении Шах-Дениз. По предварительным данным, в октябре также ожидается рост нефтедобычи до 0,82 млн баррелей в сутки. Однако, в ноябре добыча нефти в стране может снизиться из-за плановых технических работ на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Это, в свою очередь, приведет к сокращению экспорта», отмечается в данных отчета.

По данным картеля, в сентябре среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 719 тыс. баррелей, конденсата – 93 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК также обновил прогнозы по нефтедобыче в Азербайджане на 2018-2019гг. в частности, прогноз на текущий год остался без изменений – 0,8 млн баррелей нефти в сутки. В следующем году ОПЕК прогнозирует снижение добычи нефти в Азербайджане на 0,01 млн б/с - до 0,79 млн.

Глава пресс-службы BP-Azerbaijan Тамам Баятлы, в свою очередь, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан», что на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в ноябре и в целом, до конца 2018 года не планируется проведение каких-либо профилактических работ, способных повлиять на уровень добычи нефти. «Скорее всего, в отчете касательно ситуации с нефтедобычей на АЧГ допущена ошибка со стороны его составителей», - отметила она.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова