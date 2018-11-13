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Регион 13.11.2018 17:58

Ереван ведет с Москвой переговоры о снижении цены на газ после 2018г - Минэнерго Армении

Армения и Россия проводят переговоры по вопросу определения цены на российский природный газ, который будет поставляться в республику после истечения действующего газового контракта в конце 2018 года.

"Переговоры проводятся с прицелом на возможное снижение цены", - сказал и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики Гарегин Баграмян журналистам во вторник.

Он также добавил, что Армения продолжает диалог с Ираном о возможных поставках газа. Вместе с тем, предложения Тегерана не устраивают армянскую сторону. "Предлагаемый Ираном газ стоит на $10 дороже российского. С иранской стороны мы никогда не получали экономически более выгодного предложения", - сказал Г.Баграмян.

В Минэнерго Армении "Интерфаксу" заявили, что не могут предоставить какие-либо подробности, касающиеся российско-армянских переговоров, до их завершения.

В октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает в середине декабря встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить снижение цены на российский газ.

"До этого необходимо разработать пакеты по тарифам на газ", - сказал Н.Пашинян на встрече с главой Минэнерго Армении.

В свою очередь Г.Баграмян заявил, что тарифы на поставляемый в Армению российский газ могли бы снизиться с $150 до $140 за 1 тыс. куб. м.

По итогам переговоров в сентябре Н.Пашинян заявлял, что на встрече с президентом России договорился изучить весь механизм ценообразования на поставляемый в республику природный газ.

В 2016 году глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор "Газпром Армения" Вардан Арутюнян подписали дополнение к контракту на поставку природного газа в Армению в 2014-2018 годах. С апреля 2016 года Россия снизила цену на поставляемый в республику природный газ со $165 до $150 за 1 тыс. кубометров.

ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром" , является единственным поставщиком природного газа на внутреннем рынке республики.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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