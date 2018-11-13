Расследование убийства певца Талькова в 1991 году возобновили в Петербурге

Главное следственное управление СКР по Петербургу возобновило расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова, потерпевшей по которому теперь признана его вдова, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"13 ноября 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, д" ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова", - говорится в сообщении СКР.
В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство вдовы И.Талькова Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.
"После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со ст. 42 УПК РФ", - отмечает СКР.
И.Тальков - автор более 200 песен. Он был убит 6 октября 1991 года во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге.
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